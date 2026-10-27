Матч Таггер і Вільямс встановив рекорд WTA за різницею віку — Interia Sport

У Гуанчжоу, Китай, 18-річна австрійська тенісистка Ліллі Таггер перемогла 46-річну американку Венус Вільямс із рахунком 6:2, 6:2 у першому колі турніру WTA 250. У наступному раунді Guangzhou Open Таггер зіграє з польською тенісисткою Магдою Лінетт, яка раніше обіграла Анастасію Захарову — 7:6 (6), 6:4.

Рекордна різниця у віці

Як повідомляє Interia Sport, різниця у віці між учасницями матчу становила 28 років і стала найбільшою в історії туру WTA. Таггер народилася у 2008 році — того ж року Вільямс здобула свій останній із семи титулів Grand Slam в одиночному розряді, перемігши на Вімблдоні.

Перевага австрійки

Матч тривав трохи понад годину. Таггер активно діяла з форхенду та одноручного бекхенду, записавши до активу 29 віннерів проти семи у Вільямс. Американка не мала жодного брейк-пойнту, тоді як австрійка регулярно брала подачі суперниці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для Вільямс це був перший одиночний матч за два місяці після US Open, де вона поступилася Софії Кенін у першому колі. За даними видання, американка, яка посідає 599-те місце в рейтингу, зазнала 17-ї поспіль поразки в одиночному розряді від липня минулого року.

Лінетт і Таггер раніше не зустрічалися в матчах туру WTA.

Читай нас у