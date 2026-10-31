Матчі 11-го туру УПЛ: розклад і результати поєдинків 31 жовтня — 2 листопада

У чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги в суботу, 31 жовтня, продовжаться матчі 11-го туру.

Цього дня відбудуться два поєдинки, ще чотири зустрічі заплановані на неділю та понеділок.

У суботу команди зіграють у двох містах. Початок обох матчів запланований на 13:00:

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса);

«Лівий Берег» (Київ) — «Буковина» (Чернівці).

У неділю, 1 листопада, також о 13:00, заплановані ще два поєдинки 11-го туру:

«Колос» (Ковалівка) — «Полісся» (Житомир);

ЛНЗ (Черкаси) — ФК «Харків».

Програму туру завершать три матчі в понеділок, 2 листопада. Дві зустрічі розпочнуться о 13:00, ще одна — о 18:00.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Динамо» (Київ) — 13:00;

«Зоря» (Луганськ) — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) — 13:00;

«Карпати» (Львів) — «Кудрівка» (Чернігівщина) — 18:00.

На старті 11-го туру донецький «Шахтар» на «Арені Львів» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0.

Після цього поєдинку турнірна таблиця УПЛ має такий вигляд:

«Шахтар» — 28 очок; «Полісся» — 25; «Харків» — 21; «Динамо» — 19; «Карпати» — 16; ЛНЗ — 15; «Зоря» — 15; «Колос» — 11; «Епіцентр» — 9; «Буковина» — 9; «Верес» — 9; «Лівий Берег» — 8; «Оболонь» — 7; «Чорноморець» — 6; «Кривбас» — 6; «Кудрівка» — 5.

Лідером чемпіонату залишається «Шахтар» із 28 очками. Другу сходинку посідає «Полісся» (25 балів), третю — «Харків» (21).

Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Колос» у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги та зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці. У чемпіонаті України тривають поєдинки чергового туру.

Донецький «Шахтар» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0 у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

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