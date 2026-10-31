Матчі 11-го туру УПЛ: розклад і результати поєдинків 31 жовтня — 2 листопада
У чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги в суботу, 31 жовтня, продовжаться матчі 11-го туру.
Цього дня відбудуться два поєдинки, ще чотири зустрічі заплановані на неділю та понеділок.
У суботу команди зіграють у двох містах. Початок обох матчів запланований на 13:00:
- «Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса);
- «Лівий Берег» (Київ) — «Буковина» (Чернівці).
У неділю, 1 листопада, також о 13:00, заплановані ще два поєдинки 11-го туру:
- «Колос» (Ковалівка) — «Полісся» (Житомир);
- ЛНЗ (Черкаси) — ФК «Харків».
Програму туру завершать три матчі в понеділок, 2 листопада. Дві зустрічі розпочнуться о 13:00, ще одна — о 18:00.
- «Кривбас» (Кривий Ріг) — «Динамо» (Київ) — 13:00;
- «Зоря» (Луганськ) — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) — 13:00;
- «Карпати» (Львів) — «Кудрівка» (Чернігівщина) — 18:00.
На старті 11-го туру донецький «Шахтар» на «Арені Львів» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0.
Після цього поєдинку турнірна таблиця УПЛ має такий вигляд:
- «Шахтар» — 28 очок;
- «Полісся» — 25;
- «Харків» — 21;
- «Динамо» — 19;
- «Карпати» — 16;
- ЛНЗ — 15;
- «Зоря» — 15;
- «Колос» — 11;
- «Епіцентр» — 9;
- «Буковина» — 9;
- «Верес» — 9;
- «Лівий Берег» — 8;
- «Оболонь» — 7;
- «Чорноморець» — 6;
- «Кривбас» — 6;
- «Кудрівка» — 5.
Лідером чемпіонату залишається «Шахтар» із 28 очками. Другу сходинку посідає «Полісся» (25 балів), третю — «Харків» (21).
Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Колос» у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги та зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці. У чемпіонаті України тривають поєдинки чергового туру.
Донецький «Шахтар» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0 у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».