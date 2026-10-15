Мбаппе побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів та став наймолодшим автором ювілею

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Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який провів 100 матчів у турнірі. Француз досяг цього показника у віці 27 років і 298 днів, перевершивши досягнення аргентинця Ліонеля Мессі.

Ювілейним для нападника став поєдинок проти «Роми», який відбувся на стадіоні «Олімпіко» в Римі та завершився перемогою мадридців із рахунком 4:3.

До цього рекорд належав Ліонелю Мессі, який провів свій сотий матч у Лізі чемпіонів у віці 28 років і 84 днів. Мбаппе досяг позначки у 100 поєдинків раніше за аргентинця, встановивши нове вікове досягнення турніру.

У матчі проти «Роми» французький нападник також відзначився забитим м’ячем у першому таймі. Він зрівняв рахунок після помилки захисника Маріо Ермосо.

Мбаппе заволодів м’ячем приблизно за 23 метри від воріт і завдав удару. Після невеликого рикошету від капітана «Роми» Джанлуки Манчіні м’яч опинився в сітці.

Статистика Кіліана Мбаппе в перших 100 матчах турніру вражає: на його рахунку 72 голи та 28 результативних передач. Таким чином, француз набрав 100 результативних дій у своїх перших ста поєдинках Ліги чемпіонів.

У турнірі нападник виступав за три клуби: «Монако», «Парі Сен-Жермен» і мадридський «Реал».

Завдяки 72 забитим м’ячам Кіліан Мбаппе випередив легендарного нападника «Реала» Рауля, на рахунку якого 71 гол у Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів.

Француз посідає п’яте місце серед найкращих бомбардирів в історії турніру. Попереду нього залишаються чотири футболісти:

Кріштіану Роналду — 140 голів;

Ліонель Мессі — 129 голів;

Роберт Левандовський — 109 голів;

Карім Бензема — 90 голів.

Отже, Кіліан Мбаппе продовжує покращувати власні показники в Лізі чемпіонів. У віці 27 років він уже встановив рекорд за найшвидшим досягненням позначки у 100 матчів за віком і закріпився серед найрезультативніших футболістів в історії європейського клубного турніру.

За даними The National, у Коджаелі, Туреччина, збірна Франції перемогла Туреччину з рахунком 1:0 у стартовому матчі групи A1 Ліги націй УЄФА. Для Зінедіна Зідана це був перший матч на посаді головного тренера французької команди.

У Кокаелі, Туреччина, форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав перерозгинання лівого коліна під час матчу Ліги націй проти Туреччини. Про це повідомив мадридський «Реал» після обстеження футболіста.

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