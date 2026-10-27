Французький футболіст мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе вибачився за коментар щодо засновника КНР Мао Цзедуна. Три великі китайські компанії оголосили про припинення партнерства з гравцем, а китайське державне телебачення призупинило трансляції матчів чемпіонату Іспанії з футболу.

Як повідомляє Deutsche Welle, суперечка виникла після поширення відео, в якому Мбаппе розповідав про улюблений інтернет-мем із власним зображенням. Він сказав, що його обличчя було накладене на тіло «якогось хлопця», якого він вважає китайським диктатором. Зображення, ймовірно, стосувалося Мао Цзедуна.

Вибачення футболіста

Мбаппе заявив, що його коментар був необдуманим і він розуміє, що образив багатьох людей у Китаї та китайських громадах у світі. Футболіст перепросив усіх, кого зачепили його слова, наголосивши, що не мав такого наміру, поважає китайський народ та його історію.

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Реакція компаній і телебачення

Компанії Dongpeng, Mengniu та Milkground заявили про завершення співпраці з Мбаппе. У схожих за змістом заявах вони повідомили, що виступають проти слів і дій, які «зачіпають національні почуття».

China Media Group, яка контролює державного мовника CCTV, також зупинила показ матчів Ла Ліги та прибрала рекламу за участю Мбаппе. Ла Ліга перепросила за ситуацію, зазначивши, що висловлювання гравця були його особистою позицією та не відображають позиції іспанського футбольного чемпіонату. CCTV повідомила, що розгляне вибачення футболіста, але також оцінюватиме його подальші дії.

Мао Цзедун заснував Китайську Народну Республіку 1949 року та керував країною до смерті в 1976 році. У КНР він залишається шанованою постаттю, а публічна критика його спадщини є політично чутливою темою.

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