Мбаппе забив після помилки Мартіна в Ель-Класико — Interia Sport

В Іспанії Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у матчі Ель-Класико між «Барселоною» та «Реалом» на 41-й хвилині. Французький нападник забив після невдалого вибивання м'яча захисником «Барселони» Жераром Мартіном.

Епізод перед голом

Як повідомляє Interia Sport, атака почалася на правому фланзі, де Кукурелья прийняв м'яч і віддав пас Діоманде. Той зовнішньою частиною стопи направив м'яч у напрямку воріт, однак він опинився біля Мартіна.

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Рикошет від Мбаппе

Захисник «Барселони» спробував винести м'яч подалі від воріт, не переконавшись, що поруч немає суперника. Під час вибивання він влучив у Мбаппе, який набігав на епізод. Після рикошету від французького футболіста м'яч залетів до сітки, а «Реал» вийшов уперед.

Це був перший гол матчу, якого командам довелося чекати майже до завершення першого тайму. Interia Sport назвала цей епізод одним із найбільш незвичних голів у кар'єрі Мбаппе.

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