Мбіллі та Альварес пройшли зважування перед боєм у Ер-Ріяді — BBC Sport

Крістіан Мбіллі та Сауль Альварес пройшли зважування перед поєдинком за титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі, який відбудеться в суботу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Обидва боксери показали на вагах 76 кг, після чого провели напружену, але шанобливу дуель поглядів, повідомляє BBC Sport.

Бій за титул WBC

31-річний Мбіллі, уродженець Камеруну, який тренується в Канаді, у січні отримав статус чемпіона WBC у другій середній вазі. Поєдинок із 36-річним мексиканцем Альваресом стане для нього першим захистом титулу.

Мбіллі не зазнавав поразок у 30 професійних боях: він здобув 29 перемог, один бій завершив унічию, а 24 перемоги виборов достроково. Боксер заявив, що перемога суттєво змінить його життя, і назвав майбутній поєдинок потенційним боєм року.

Для Альвареса цей вихід у ринг стане 69-м у професійній кар'єрі. Він дебютував серед професіоналів 29 жовтня 2005 року та раніше завойовував титули у чотирьох вагових категоріях. У вересні 2025 року мексиканець поступився Теренсу Кроуфорду, а суботній бій буде його першим поєдинком без чемпіонського титулу з 2015 року.

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Альварес сказав, що для нього важливо знову завоювати титул, згадавши про свій 21-річний досвід у професійному боксі.

Безпекова ситуація в Ер-Ріяді

Зважування відбулося через добу після того, як Служба цивільної оборони Саудівської Аравії, за повідомленням Saudi Press Agency, перехопила над Ер-Ріядом дві балістичні ракети. Через уламки легких травм зазнав цивільний, також було пошкоджено будинок і автомобіль.

На початку жовтня ракетний удар по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді забрав життя 13 людей і поранив понад 300. На тлі конфлікту між Саудівською Аравією та рухом хуситів у Ємені виникали сумніви щодо безпеки проведення бою, а обмежений доступ до аеропорту ускладнив поїздки його відвідувачів.

Водночас інші спортивні заходи в Саудівській Аравії, зокрема тенісний показовий турнір Six Kings Slam, фінальний етап чемпіонату світу з ралі 2026 року та чемпіонат світу з міського велоспорту 2026 року, були скасовані. У співголовному бою вечора Хайме Мунгія захищатиме титул WBA у другій середній вазі проти Нікіти Зона, а Рафаель Еспіноса зустрінеться з Рікардо Бландоном у бою за пояс WBO в напівлегкій вазі.

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