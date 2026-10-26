Мексика відправить чотирьох ультрамарафонців на забіг у Сальвадорі — Mexico News Daily

Мексика направить до Сальвадору делегацію з чотирьох спортсменів для участі у гірському ультрамарафоні Cordillera Challenge, який відбудеться 6–8 листопада. Команду очолить представниця корінного народу рарамурі Марія Лорена Рамірес Ернандес зі штату Чіуауа, повідомляє Mexico News Daily.

130 кілометрів гірськими маршрутами

Cordillera Challenge — багатоденний забіг завдовжки 130 кілометрів із сумарним набором висоти понад 6300 метрів. Маршрут проляже через природні локації Сальвадору, зокрема кратерне озеро Коатепеке, вулкани Ісалько й Атако, а також прибережну піщану косу Барра-де-Сантьяго.

Участь мексиканських бігунів є частиною підтриманої урядом програми, спрямованої на зміцнення спортивних і культурних зв’язків між Мексикою та Сальвадором. На заході також буде присутня Мірна Беатріс де ла Крус, керівниця ініціативи México Imparable, яка поєднує розвиток спортивних талантів із популяризацією культурної ідентичності та підвищенням видимості корінних народів Мексики.

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Виставка про культуру рарамурі

3 листопада в Національній бібліотеці Сан-Сальвадору відкриють фотовиставку «Мексика — земля чемпіонів», яку спонсорує посольство Мексики. На ній покажуть знімки повсякденного життя, традицій і культурної спадщини громад рарамурі в гірському регіоні Сьєрра-Тараумара.

Рамірес Ернандес, якій 31 рік, здобула міжнародне визнання після перемоги 2017 року в 80-кілометровому забігу UltraTrail Cerro Rojo. Тоді вона подолала дистанцію за 7 годин 20 хвилин у традиційних сандалях хуараче. У 2025 році спортсменка отримала Національну спортивну премію.

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