Менеджер Мерфі привів Брюерс до першого титулу Світової серії — The Independent

У Мілвокі менеджер бейсбольного клубу «Мілвокі Брюерс» Пет Мерфі привів команду до першого в її історії титулу Світової серії. У серії до чотирьох перемог «Брюерс» здолали «Тампа-Бей Рейс» за п’ять матчів, повідомляє The Independent.

До 68-річчя Мерфі залишався менш ніж місяць. Він став менеджером «Брюерс» у листопаді 2023 року після того, як попередній наставник Крейг Каунселл залишив клуб і очолив «Чикаго Кабс». До цього Мерфі працював тренером лави запасних «Мілвокі» з жовтня 2015 року до завершення сезону 2023 року.

Серцевий напад і повернення

1 серпня 2020 року Мерфі переніс серцевий напад під час тренування на American Family Field у Мілвокі. Через це він пропустив значну частину скороченого пандемією сезону. Через шість років після цього випадку він залишив стадіон уже чемпіоном Світової серії.

Під час роботи в «Брюерс» Мерфі запровадив внутрішню гру Check Game. Гравці, працівники клубу і навіть власник Марк Аттаназіо отримують позначку на дошці за слова чи дії, які, на думку менеджера, демонструють его замість самовідданості.

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Кар’єра до MLB

До роботи в Головній лізі бейсболу Мерфі тренував університетські команди. Він очолював команди Нотр-Даму у 1988–1994 роках та Університету штату Аризона у 1995–2009 роках, здобувши загалом рівно 1000 перемог на студентському рівні.

Мерфі залишив посаду в Університеті штату Аризона під час розслідування NCAA. У грудні 2010 року NCAA на рік обмежила його тренерську діяльність у студентському спорті. Організація заявила, що він не забезпечив належного контролю за дотриманням правил NCAA.

Того ж року Мерфі приєднався до «Сан-Дієго Падрес» як спеціальний асистент, згодом керував фарм-командами клубу. У червні 2015 року він став тимчасовим менеджером «Падрес» після звільнення Бада Блека, а команда завершила цей відрізок сезону з балансом 42 перемоги та 54 поразки.

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