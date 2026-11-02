Mercedes може виграти Кубок конструкторів Формули-1 у Бразилії — Sky Sports News

Команда Mercedes може достроково здобути Кубок конструкторів Формули-1 уже під час Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії. Для цього їй потрібно набрати щонайменше на три очки більше за Ferrari протягом гоночного вікенду.

Як повідомляє Sky Sports, Mercedes має 630 очок і випереджає Ferrari, яка йде другою, на 126 балів. Red Bull посідає третє місце з 382 очками, McLaren — четверте з 365. До завершення сезону залишаються чотири етапи. Перед вікендом у Сан-Паулу команди ще можуть набрати максимум 172 очки, а після нього — 129.

Найпростіші сценарії для Mercedes

Mercedes гарантовано стане володарем Кубка конструкторів, якщо один із її пілотів — Кімі Антонеллі або Джордж Расселл — виграє гонку, а інший фінішує не нижче четвертого місця. Такий результат включає перше і друге, перше і третє або перше і четверте місця для гонщиків команди.

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Ситуація для Mercedes ускладниться, якщо Гран-прі Сан-Паулу виграє Ferrari. Водночас команда все ще може оформити титул, якщо Антонеллі та Расселл фінішуватимуть високо, а другий пілот Ferrari опиниться нижче в підсумковому протоколі.

Чотири етапи до фінішу сезону

Mercedes не вигравала Кубок конструкторів із 2021 року. За даними Sky Sports, упродовж частини нинішнього сезону команда домінувала з Антонеллі та Расселлом. Кілька днів тому Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу у Формулі-1.

Якщо Mercedes не оформить командний титул у Бразилії, попереду залишаться етапи в Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі. Гран-прі Сан-Паулу стане останньою гонкою потрійної серії етапів.

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