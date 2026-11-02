Mercedes оштрафували на €5 тисяч через пропуск Расселлом медіаобов’язків — Sky Sports News

Команду Mercedes оштрафували на €5 тис. після того, як британський пілот Джордж Расселл не виконав обов’язкові післягоночні медіаобов’язки на Гран-прі Мехіко в Мексиці. Як повідомляє Sky Sports, Mercedes звільнила гонщика від спілкування з медіа через його важкий емоційний стан після того, як напарник Кімі Антонеллі здобув титул чемпіона світу Формули-1 2026 року.

Перебіг гонки

Расселл стартував другим, але через технічну проблему, яка не залежала від нього, втратив кілька позицій і на першому колі опустився на шосте місце. Стюарди визнали його винним у зіткненні з пілотом Red Bull Ісаком Аджаром і призначили 10-секундний штраф. У підсумку британець фінішував шостим.

Антонеллі завершив гонку третім і у 20 років став наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1. До кінця сезону залишалися чотири етапи. Перед від’їздом із траси Расселл особисто привітав італійця з титулом.

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Позиція Mercedes

Керівник Mercedes Тото Вольфф заявив, що після фінішу побачив Расселла дуже засмученим. За його словами, гонка в Мехіко могла бути переможною для британця, оскільки болиду вистачало темпу, однак команда підвела пілота на першій прямій через проблему з подачею енергії.

Міжнародна автомобільна федерація оштрафувала Mercedes на €5 тис. за відсутність Расселла на медіазаходах. Після етапу він опустився з другого на четверте місце в особистому заліку: переможець гонки Макс Ферстаппен піднявся на дві позиції, а Льюїс Гамільтон, який фінішував другим, випередив Расселла й залишився третім. Расселл має поспілкуватися з журналістами в четвер у Бразилії перед Гран-прі Сан-Паулу, запланованим на 6–8 листопада.

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