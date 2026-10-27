Мерка Осло закликала уряд Норвегії заборонити в'їзд росіянам на лижний Кубок світу
Міська голова Осло Анне Ліндбу закликала норвезький уряд скасувати візові винятки для російських спортсменів та закрити їм в'їзд до країни на етап Кубка світу з лижних видів спорту в Голменколлені в сезоні 2026/2027 років. Ініціатива стала реакцією на рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) послабити вимоги та надати допуск окремим атлетам із рф і Білорусі у так званому «нейтральному» статусі.
Очільниця Осло наголосила, що рішення міжнародної федерації не має зобов'язувати норвезьку владу надавати дозволи на в'їзд представникам країни-агресорки, доки рф продовжує кровопролитну війну проти України. Позицію міської влади повністю підтримала Норвезька федерація лижного спорту, президент якої Роджер Фінйорд підтвердив категоричну відмову бачити російських атлетів на міжнародних змаганнях у Норвегії.
Джерело: NRK.
Перед цим Рада Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас для них передбачили низку умов та обмежень.
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення провести дорослий чемпіонат світу 2030 року в Москві. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала росії право приймати світову першість серед дорослих.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Тепер гравці, тренери, судді та інші офіційні особи з цих країн можуть брати участь у змаганнях ФІБА. Водночас питання повернення російських і білоруських збірних та клубів федерація поки що залишила для подальшого розгляду.