Мерка Осло закликала уряд Норвегії заборонити в'їзд росіянам на лижний Кубок світу

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Міська голова Осло Анне Ліндбу закликала норвезький уряд скасувати візові винятки для російських спортсменів та закрити їм в'їзд до країни на етап Кубка світу з лижних видів спорту в Голменколлені в сезоні 2026/2027 років. Ініціатива стала реакцією на рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) послабити вимоги та надати допуск окремим атлетам із рф і Білорусі у так званому «нейтральному» статусі.

Очільниця Осло наголосила, що рішення міжнародної федерації не має зобов'язувати норвезьку владу надавати дозволи на в'їзд представникам країни-агресорки, доки рф продовжує кровопролитну війну проти України. Позицію міської влади повністю підтримала Норвезька федерація лижного спорту, президент якої Роджер Фінйорд підтвердив категоричну відмову бачити російських атлетів на міжнародних змаганнях у Норвегії.

Джерело: NRK.

Перед цим Рада Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас для них передбачили низку умов та обмежень.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення провести дорослий чемпіонат світу 2030 року в Москві. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала росії право приймати світову першість серед дорослих.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Тепер гравці, тренери, судді та інші офіційні особи з цих країн можуть брати участь у змаганнях ФІБА. Водночас питання повернення російських і білоруських збірних та клубів федерація поки що залишила для подальшого розгляду.

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