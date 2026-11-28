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Українська біатлоністка Олександра Меркушина після одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті емоційно розповіла про психологічний тиск і приниження, з якими, за її словами, стикається в команді протягом багатьох років.

Спортсменка заявила, що негативне ставлення до її результатів переслідує її ще з юнацького віку та повторювалося за різних тренерів.

Меркушина стверджує, що їй неодноразово говорили про недостойність її досягнень, а також поширювали образливі висловлювання про неї та її родину.

Біатлоністка наголосила, що нинішня атмосфера в команді заважає їй зосередитися на спорті та повноцінно працювати. Вона заявила, що готова перейти виступати на рівень Кубка IBU, якщо це дозволить їй уникнути внутрішніх конфліктів.

Меркушина підкреслила, що не прагне брати участь у командних суперечках чи боротися за місце у збірній, а хоче лише тренуватися, виступати та досягати результатів у спокійних умовах.

Українська біатлоністка Олександра Меркушина посіла четверте місце в юніорському спринті на Чемпіонаті світу, що проходить в німецькому Арбері.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу в індивідуальній гонці на 15 кілометрів у перший день чемпіонату Європи 2026, що проходить у норвезькому Шушені.

Раніше збірна України продемонструвала гідний результат у змішаній естафеті на Кубку IBU, посівши сьоме місце серед найсильніших команд світу.

У складі нашої команди виступили Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анна Кривонос та Анастасія Меркушина.

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