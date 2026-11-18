Ліонель Мессі має намір вимагати від Аргентинської футбольної асоціації (AFA) припинити комерційне використання його імені. Такий крок пов’язаний із фінансовими скандалами навколо організації.

За інформацією видання, юридична команда Мессі вже залучила фахівців для підготовки офіційного документа, у якому буде викладено відповідну вимогу.

Раніше нападник оголосив про завершення виступів за національну збірну Аргентини.

39-річний Ліонель Мессі з 2023 року виступає за американський клуб «Інтер Маямі», який грає у Головній лізі футболу Північної Америки (MLS).

Футболіст має значні досягнення на міжнародному рівні. Він є чемпіоном світу 2022 року, дворазовим срібним призером чемпіонатів світу (2014 та 2026 років), олімпійським чемпіоном 2008 року та дворазовим володарем Кубка Америки (2021 і 2024 років).

За національну збірну Аргентини Мессі провів 208 матчів і забив 126 голів. Також нападник брав участь у шести чемпіонатах світу.

Про це повідомляє видання Marca.

Нагадаємо, аргентинський футболіст Ліонель Мессі 23 жовтня отримав Премію принцеси Астурійської зі спорту 2026 року в іспанському Ов'єдо. Він став першим футболістом, якого відзначили цією нагородою одноосібно.

Аргентинський форвард «Інтер Маямі» Ліонель Мессі у США став першим футболістом, який здобув «Золотий бутс» MLS два сезони поспіль. У регулярному сезоні 2026 року він забив 26 голів у 31 матчі та очолив список бомбардирів ліги. Нагороду визначили в останній день регулярного сезону.

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