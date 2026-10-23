Мессі першим одноосібно здобув премію принцеси Астурійської зі спорту — Anadolu Agency

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі 23 жовтня отримав Премію принцеси Астурійської зі спорту 2026 року в іспанському Ов'єдо. Він став першим футболістом, якого відзначили цією нагородою одноосібно, повідомляє Anadolu Agency.

Церемонія в Ов'єдо

Нагороду 39-річному нападникові «Інтер Маямі» вручила принцеса Леонор під час церемонії в театрі Кампоамор. На заході також були присутні король Іспанії Феліпе VI та королева Летісія.

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За що відзначили Мессі

Про присудження премії оголосили 3 червня. Журі відзначило спортивну кар'єру Мессі, його благодійну діяльність, а також скромність, командну гру та чесну боротьбу.

Окремо журі згадало зусилля футболіста щодо поліпшення доступу до освіти й медичної допомоги для дітей у несприятливому становищі, а також його відданість командному успіху. Раніше цю нагороду серед представників футболу отримували Хаві Ернандес та воротар Ікер Касільяс, які розділили її у 2012 році. У 2002 році премією також відзначили збірну Бразилії після її п'ятої перемоги на чемпіонаті світу.

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