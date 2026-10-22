Мессі відвідає церемонію вручення премії принцеси Астурійської в галузі спорту

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Зірку «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі запросили на офіційні заходи за участю короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летісії. Аргентинець відвідає церемонію вручення премії принцеси Астурійської в галузі спорту, яка відбудеться в іспанському місті Ов’єдо.

У четвер, 22 жовтня, Мессі візьме участь в офіційній вечері з королем Філіпом VI та королевою Летісією. Захід організують у межах програми подій, присвячених врученню премії принцеси Астурійської.

Того ж дня футболіст зустрінеться зі школярами, студентами та вболівальниками в Палаці спорту Ов’єдо.

У п’ятницю, 23 жовтня, аргентинець відвідає офіційний прийом королівської родини, а потім долучиться до церемонії вручення премії принцеси Астурійської в галузі спорту.

За інформацією Marca, увечері того ж дня Мессі вирушить до Нью-Йорка, щоб встигнути на наступний матч «Інтер Маямі». Поєдинок проти «Нью-Йорк Ред Буллз» запланований на 24 жовтня.

Ліонель Мессі — восьмиразовий володар «Золотого м’яча» та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів. Аргентинський нападник також здобув низку міжнародних трофеїв у складі національної збірної.

Серед найважливіших досягнень футболіста:

перемога на чемпіонаті світу 2022 року у складі збірної Аргентини;

два титули Кубка Америки — у 2021 та 2024 роках;

золота медаль Олімпійських ігор 2008 року, яку Мессі здобув у складі олімпійської збірної Аргентини.

Участь футболіста в заходах у Ов’єдо відбудеться між матчами клубного сезону, адже вже 24 жовтня на «Інтер Маямі» чекає поєдинок проти «Нью-Йорк Ред Буллз».

Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, футболіст Ліонель Мессі забив два м’ячі у виїзному матчі «Інтер Маямі» проти «Атланта Юнайтед» у США. Зустріч завершилася перемогою команди з Маямі з рахунком 3:1.

Під час заворушень у Парижі поблизу площі Республіки невідомий викрав футболку футбольного клубу «Барселона» з автографом Ліонеля Мессі, а також капітанську пов’язку аргентинського футболіста.

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