Мікаель Ішак залишив поле на 14-й хвилині матчу Легії та Леха — Interia Sport

Нападник познанського «Леха» Мікаель Ішак зазнав травми на початку виїзного матчу проти варшавської «Легії» у Польщі. У матчі 12-го туру PKO Ekstraklasa він повідомив про проблему зі здоров’ям після кільканадцяти хвилин гри та залишив поле на 14-й хвилині.

Рання заміна

Як повідомляє Interia Sport, тренерський і медичний штаби «Леха» разом із самим футболістом вирішили не ризикувати здоров’ям гравця. Реакція штабу гостей була негайною. Замість Ішака на поле вийшов Яннік Аґнеро.

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Інформації про травму немає

Ішак є одним із найбільших зірок познанського клубу, пише видання. Епізод стався ще до середини першого тайму. На момент публікації клуб не повідомив, що саме сталося з нападником і якої травми він зазнав. Interia Sport зазначила, що докладніша інформація має з’явитися згодом.

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