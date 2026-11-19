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Український футболіст станом на 19 листопада відновив заняття разом з основним складом лондонського клубу після перерви.

Зазначається, що проти «Іпсвіча» в АПЛ 21 листопада Мудрик ще не зіграє, а 29 листопада українець вже може вийти на поле у матчі проти «Сандерленда».

Вінгер у вересні отримав травму на тренуванні «Тоттенгема».

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування «Тоттенгема». Українцю знадобиться кілька тижнів на відновлення, тому він, найімовірніше, пропустить найближчі матчі клубу та не встигне повернутися до збірної України на вересневі і жовтневі ігри.

Михайло Мудрик вийшов на полеу матчі «Тоттенгема» проти «Ноттінгем Форест». Український вінгер розпочав гру на лавці запасних, а на 75-й хвилині замінив Матіса Теля.

Нагадаємо, Мудрик потрапив у курйозну ситуацію під час інтерв’ю Гордону.

Раніше Мудрик припустив, що мельдоній потрапив до його організму в Україні.

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