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Український футболіст Михайло Мудрик емоційно відреагував на критику через інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Свою відповідь він опублікував у соціальній мережі Threads, використавши нецензурну лексику.

У соцмережі один із користувачів закликав не бути надто суворими до футболіста.

Він нагадав про внесок Мудрика в український футбол і непростий період, який нині переживає гравець.

Автор допису також зазначив, що двогодинна розмова з Дмитром Гордоном могла б поставити в незручне становище багатьох людей, тому не варто надмірно зосереджуватися на помилках футболіста.

«Чому ви такі злі? Людина вже увійшла в історію українського футболу! Чувак – машина! Йому зараз зовсім не солодко. Якби ви сиділи на двогодинному інтерв'ю у Гордона – ви б наробили набагато більше ляпів! Ви ж це розумієте? Чому стільки хейту?» – написав користувач.

Мудрик не залишив коментар без відповіді. Футболіст відреагував на захист у свій бік, однак використав нецензурні слова.

«Тому що є#####и, кожний бачить те, що хоче побачити», – написав Мудрик.

Втім, така реакція сподобалася не всім. Частина користувачів негативно сприйняла тон відповіді футболіста, а його коментар сам став приводом для нових дискусій у соцмережах.

Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик привернув увагу після виходу нового інтерв’ю з журналістом Дмитром Гордоном, у якому футболіст припустився кумедної помилки щодо України.

Раніше Мудрик припустив, що мельдоній потрапив до його організму в Україні.

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування «Тоттенгема». Українцю знадобиться кілька тижнів на відновлення, тому він, найімовірніше, пропустить найближчі матчі клубу та не встигне повернутися до збірної України на вересневі і жовтневі ігри.

Михайло Мудрик вийшов на полеу матчі «Тоттенгема» проти «Ноттінгем Форест». Український вінгер розпочав гру на лавці запасних, а на 75-й хвилині замінив Матіса Теля.

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