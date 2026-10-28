Микола Шапаренко прокоментував розгромну поразку Динамо від Шахтаря в Кубку України

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Півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко прокоментував поразку команди від донецького «Шахтаря» з рахунком 0:3 в 1/8 фіналу Кубка України. Футболіст визнав, що кияни не змогли показати гідну гру, а вилучення Тараса Михавка в першому таймі суттєво ускладнило ситуацію.

Півзахисник зазначив, що після поразки команда переживає негативні емоції. За його словами, футболістам особливо прикро через те, що вони продемонстрували на полі перед своїми вболівальниками.

«Звісно, емоції негативні. Особливо соромно перед уболівальниками за те, що ми показали сьогодні. Вже незабаром на нас чекає наступний матч, сподіваюся, зможемо реабілітуватися.

Ми виконували те, що відпрацьовували на тренуваннях, втілювали на полі ту ідею, яку закладав тренерський штаб, але далі ви самі бачили, що сталося. Після вилучення нам було вже значно важче перебудовувати гру», — сказав Шапаренко.

За словами півзахисника, вилучення Тараса Михавка в першому таймі змусило «Динамо» перебудовувати гру та ускладнило виконання початкового плану тренерського штабу.

Шапаренко також звернув увагу на гол, пропущений наприкінці першої половини зустрічі. На його думку, після перерви кияни мали можливості для контратак, однак не змогли належним чином ними скористатися.

«Дуже прикро пропускати наприкінці першого тайму. Але ми мали хороші передумови, щоб вибігати в контратаки у другому таймі, потрібно було краще розпоряджатися м’ячем і ефективніше використовувати власні моменти», — наголосив футболіст.

Після поразки від «Шахтаря» з рахунком 0:3 «Динамо» вибуло з боротьби в Кубку України на стадії 1/8 фіналу.

Микола Шапаренко висловив сподівання, що в наступному матчі команда зможе виправити ситуацію та реабілітуватися перед уболівальниками.

Про це Шапаренко розповів в інтерв’ю офіційному сайту «Динамо».

Донецький «Шахтар» 27 жовтня переміг київське «Динамо» з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним епізодом зустрічі стало вилучення захисника киян Тараса Михавка на 30-й хвилині.

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