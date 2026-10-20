Міністр Нуньєс не переноситиме матч ПСЖ з Барселоною — Interia Sport

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс не підтримав заклик перенести матч Ліги чемпіонів між «Парі Сен-Жермен» і «Барселоною», який має відбутися у Парижі. Перенести гру просив керівник профспілки французьких поліцейських на тлі заворушень, що сталися у країні останніми днями, повідомляє Interia Sport.

Рішення щодо матчу

Нуньєс заявив, що можливість перенесення спортивних подій обговорювали, однак матч ПСЖ — «Барселона», як і інші єврокубкові ігри, не ставлять під сумнів. Поєдинок третього туру лігового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться о 21:00 на стадіоні «Парк де Пренс».

Очікується, що матч відвідають близько 45 тисяч глядачів, серед яких орієнтовно 2200 уболівальників «Барселони». Для охорони порядку на арені планують залучити численні мобільні підрозділи поліції.

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Заворушення у Франції

За даними видання, протести у Франції почалися у вересні та спочатку мали мирний характер. Їхні учасники порушували питання недостатнього фінансування шкіл, нестачі вчителів і доступу до освіти. Згодом до вимог додалися питання оплати праці, цін на пальне та якості державних послуг.

Кульмінація заворушень припала на суботу, коли в країні відбулося близько 110 демонстрацій. Поліція оцінювала кількість учасників у 550 тисяч, а організатори — до 800 тисяч. Заворушення фіксували, зокрема, у Марселі, Бордо, Ліллі, Нанті та Парижі. У столиці повідомляли про підпали автомобілів, пошкодження й пограбування магазинів, а правоохоронці застосовували сльозогінний газ і водомети.

Найбільше постраждали околиці площі Республіки в центрі Парижа, що розташована приблизно за 10 кілометрів від стадіону ПСЖ. У ніч із понеділка на вівторок на площі Республіки та в районі Ле-Аль діяла комендантська година з 23:00 до 6:00.

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