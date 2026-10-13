Міністр спорту рф розлютився на Нідерланди за невидачу віз путінським гімнасткам

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Міністр спорту росії та очільник російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов висловив обурення рішенням влади Нідерландів, яка відмовила у видачі віз лідеркам збірної рф зі спортивної гімнастики Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Ці особи персонально агітували за вбивство українців.

Через відмову посольства Нідерландів спортсменки втратили можливість взяти участь у Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який пройде 17–25 жовтня в Роттердамі та де розігруватимуться перші ліцензії на Олімпійські ігри 2028 року.

Дегтярьов заявив, що рішення Нідерландів є «політично вмотивованим», порушує рішення Міжнародного олімпійського комітету та свідчить про недоцільність проведення міжнародних турнірів у країнах Євросоюзу. Спортсменки Мельникова та Лістунова раніше публічно підтримували російську агресію проти України, а Калмикова є представницею військово-спортивного товариства.

Джерела: Telegram-канал міністра спорту рф Михайла Дегтярьова, заява Федерації гімнастики Росії.

Три російські гімнастки — Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова — пропустять чемпіонат світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах через відмову у видачі віз.

Представниці Росії та Білорусі змагатимуться на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у німецькому Франкфурті без використання національної символіки.

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