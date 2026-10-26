Міннесота Вайкінгс стали єдиною непереможною командою НФЛ — BBC Sport

«Міннесота Вайкінгс» перемогли «Індіанаполіс Колтс» із рахунком 16:10 та з балансом 6–0 залишилися єдиною командою НФЛ без поразок у сезоні. Команда Кевіна О’Коннелла відігралася в домашньому матчі, продовживши переможну серію до 11 ігор з урахуванням кінцівки минулого сезону, повідомляє BBC Sport.

«Вайкінгс» мають одну з найкращих оборон ліги, а їхній кікер Вілл Райхард ще не схибив жодного разу. Водночас атака команди, за оцінкою BBC Sport, ще не продемонструвала свого повного потенціалу. Наступного тижня «Міннесота» зіграє із суперником по дивізіону — «Детройт Лайонс».

Поразки Канзас-Сіті та Сан-Франциско

До сьомого тижня без поразок також ішли «Канзас-Сіті Чифс» і «Сан-Франциско 49ерс», однак обидві команди поступилися. Чинні чемпіони «Сіетл Сігокс» обіграли «Чифс» із рахунком 20:3. Захист «Сіетла» обмежив Кеннета Вокера 36 ярдами на 14 спробах, а Джексон Сміт-Нджигба набрав 150 ярдів на прийомах та оформив тачдаун. Після матчу «Сіетл» має баланс 4–3, а «Канзас-Сіті» — 5–1.

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«Атланта Фелконс» завдали першої поразки «Сан-Франциско» — 29:20. Господарі поля змусили суперника зробити чотири втрати м’яча, зокрема квотербек Брок Перді віддав два перехоплення. «49ерс» після цього результату мають баланс 6–1.

Інші результати тижня

«Клівленд Браунс» вийшли на перше місце в AFC North, здолавши «Теннессі Тайтанс» — 27:24. Андре Шміт реалізував третій переможний удар за останні чотири тижні, а Дешон Вотсон цього сезону провів п’ять переможних драйвів.

«Цинциннаті Бенгалс» після відставання 0:13 у першій половині матчу переграли «Балтимор Рейвенс» — 35:13. Джо Берроу набрав 292 пасові ярди та кинув чотири тачдауни. «Денвер Бронкос» перемогли «Аризона Кардиналс» — 30:16: Бо Нікс здійснив 62-ярдовий забіг із тачдауном, найдовший у своїй кар’єрі, а також набрав 222 пасові ярди й віддав результативний пас.

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