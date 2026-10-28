Міжнародна федерація продовжила заборону для російських команд — CBC World

Російські команди не виступатимуть на етапах Кубка світу з бобслею. Перші старти сезону заплановані на 27 листопада в Альтенберзі, Німеччина. Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжила санкції, запроваджені через війну Росії, держави-агресора, проти України, повідомляє CBC World. Обмеження, ймовірно, також стосуватиметься чемпіонату світу.

Допуск лише в індивідуальних дисциплінах

Федерація повідомила, що окремі спортсмени з Росії можуть отримати право виступати у скелетоні та монобобі. Вони зможуть брати участь лише як індивідуальні нейтральні атлети та за умови відповідності критеріям допуску і проходження перевірки.

Скелетон і монобоб є індивідуальними дисциплінами: у скелетоні трасою спускається один спортсмен, а в монобобі — одна спортсменка. Це відрізняє їх від двомісного та чотиримісного бобслею, де виступає команда.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява Владислава Гераскевича

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що під час обговорення представили факти про підтримку Російською федерацією бобслею та російськими атлетами дій свого уряду. Він також згадав про можливу належність деяких спортсменів до російської армії. За словами Гераскевича, рішення ухвалили переконливою більшістю голосів.

Гераскевич також був відсторонений від змагань у лютому після того, як не погодився відмовитися від шолома на вшанування пам’яті більш як 20 спортсменів і тренерів, загиблих після російського вторгнення в Україну.

Читай нас у