Мізьоровскі заявив, що погодився б зіграти за Польщу — Interia Sport

Пітчер клубу MLB «Мілвокі Брюерс» Джейкоб Мізьоровскі, який має польське походження, заявив, що погодився б виступати за збірну Польщі з бейсболу, якби отримав відповідну пропозицію. Про це повідомляє Interia Sport.

Можливі виступи за Польщу

Тему можливих виступів Мізьоровскі за Польщу порушили в подкасті Foul Territory. Колишній бейсболіст Ей Джей Пєжинський, який також має зв’язки з Польщею, запитав гравця, чи може польська збірна розраховувати на нього. Пітчер відповів, що пристав би на таку пропозицію, якби до нього звернулися.

Раніше в розмові з Муки Беттсом для Bleacher Report Мізьоровскі підтверджував польське походження. Водночас він розповідав, що не володіє польською мовою та не мав нагоди познайомитися з родиною в Польщі. На пропозицію зіграти за польську команду на World Baseball Classic бейсболіст зазначив, що оформлення такого рішення могло б бути складним, але сама ідея йому подобається.

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Кар’єра у MLB

24-річний Мізьоровскі потрапив до Major League Baseball у 2025 році. За даними видання, він був одним із важливих гравців «Брюерс» у World Series, що завершилася 28 жовтня перемогою команди з Мілвокі над «Тампа-Бей Рейс» із рахунком 4:1 у серії.

У червні 2026 року в матчі проти «Колорадо Рокіз» він виконав подачу зі швидкістю майже 167 км/год. Interia Sport називає її найшвидшою подачею стартового пітчера від початку таких вимірювань у 2008 році.

Контракт і заробіток

У поточному сезоні Мізьоровскі, за інформацією Spotrac, отримав 788 300 доларів. Його зарплата поки обмежена правилами MLB для гравців, які нещодавно потрапили до ліги. Водночас «Брюерс» виплатили йому 2,35 млн доларів під час підписання контракту.

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