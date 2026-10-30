MLS оголосила розклад короткого сезону 2027 року — The Guardian

Північноамериканська футбольна ліга MLS розпочне одноразовий короткий сезон 2027 року 19 лютого матчем «Інтер Маямі» проти «Цинциннаті» в Маямі. MLS Cup запланований на вікенд Дня пам’яті США — 28–31 травня.

14 матчів регулярного сезону

Як повідомляє The Guardian, короткий сезон буде перехідним етапом перед зміною календаря ліги. Із сезону 2027/28 MLS планує узгодити графік із календарем більшості провідних футбольних ліг світу.

Кожна команда проведе 14 матчів регулярного сезону — по сім удома та на виїзді. Суперниками будуть лише клуби зі своєї конференції. У календарі передбачено 17 ігрових тижнів, зокрема матчі в окремі середи та вільні від ігор тури для деяких команд.

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Плейоф і помітні матчі

Регулярний сезон завершиться 8 травня традиційним Decision Day. Матчі в межах кожної конференції проведуть одночасно у двох послідовних часових слотах. До плейоф вийдуть по вісім найкращих команд із кожної конференції, а післясезонні матчі відбуватимуться за системою одного матчу.

Серед помітних ігор календаря — канадське протистояння «Торонто» та «Монреаля» 28 лютого, дербі «Сіетл Саундерс» і «Портленд Тімберс» 4 квітня, а також матч «Цинциннаті» — «Коламбус Крю» 24 квітня. Усі матчі від стартової гри до чемпіонського поєдинку транслюватимуть на Apple TV без локальних обмежень.

Матчі в холодному кліматі

Розклад, імовірно, дасть MLS змогу протестувати проведення матчів наприкінці зими в містах із холодним кліматом у ранніші години. «Міннесота Юнайтед» стартує на тиждень пізніше за більшість команд — 28 лютого домашнім матчем із «Сіетлом», початок якого заплановано на 14:00 за місцевим часом. «Монреаль» проведе вдома лише один із перших шести матчів сезону.

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