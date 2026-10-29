MLS встановила рекорд результативності у 2026 році — Interia Sport

У США футбольна ліга MLS встановила рекорд за кількістю забитих м’ячів у календарному 2026 році. Після матчів, зіграних у ніч із середи на четвер, загальна кількість голів сягнула 1559, повідомляє Interia Sport з посиланням на заяву ліги.

Попередній показник перевершено

Попередній рекорд MLS становив 1552 голи й був встановлений у 2024 році. Рубежу вдалося досягти після гола Лукаса Хальтера, який приніс «Х’юстон Динамо» перемогу над «Сіетл Саундерс» із рахунком 1:0.

Після завершення матчів ігрової ночі кількість голів зросла до 1559. До завершення розіграшу залишаються два тури, тому підсумковий показник ще може збільшитися.

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Голи польських футболістів

Серед польських гравців у MLS Роберт Левандовський у дебютному сезоні за «Чикаго Файр» забив шість м’ячів. Матеуш Богуш із «Х’юстон Динамо» має вісім голів, а Домінік Марчук із «Реал Солт-Лейк» — два.

За даними видання, Левандовський не забивав із 10 вересня, коли відзначився у нічиїй 1:1 з «Інтер Маямі». Відтоді він провів вісім матчів і лише одного разу взяв участь у результативній атаці — віддав гольову передачу в переможній грі з «Ванкувер Вайткепс» (3:1). Останній матч проти «Орландо Сіті» «Чикаго Файр» завершив унічию 2:2.

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