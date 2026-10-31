Модер пропустив матч Феєнорда через проблеми після тренування — Interia Sport

Польський півзахисник Якуб Модер не увійшов до заявки «Феєнорда» на суботній матч проти «Фортуни» із Сіттарда в Нідерландах. Це сталося через тиждень після його першої офіційної появи на полі за 196 днів — у поєдинку з ПСВ, який завершився з рахунком 1:1.

Проблеми після тренування

Тренер «Феєнорда» Джованні ван Бронкгорст перед грою розповів ESPN, що Модер не зміг зіграти після невдалого дня на п’ятничному тренуванні. За словами наставника, наступного дня футболіст не був повністю готовий до матчу.

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Як повідомляє Interia Sport, у клубі ще з’ясовують, що саме турбує 27-річного гравця. Ван Бронкгорст зазначив, що через це Модер вибув зі складу.

Повернення після тривалої паузи

У грі проти ПСВ Модер провів на полі лише кілька хвилин. Цей вихід став його першим офіційним виступом після 196-денної перерви, пов’язаної з травмою. Тренер наголосив, що півзахисник багато працював над відновленням протягом попередніх місяців, а нові труднощі можуть бути для нього відчутним ударом, зокрема психологічно.

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