Моллі Піклум виграла Portugal Pro та очолила рейтинг WSL — The Guardian

Австралійська чинна чемпіонка світу Моллі Піклум перемогла на етапі Portugal Pro Світової ліги серфінгу (WSL) у Супертубуші поблизу міста Пенише, Португалія. Це її перша перемога в сезоні, яка вивела спортсменку на перше місце загального рейтингу за два етапи до завершення світового туру, повідомляє The Guardian.

Перемога Піклум у жіночому фіналі

У фіналі Піклум зустрілася з чемпіонкою світу 2024 року зі США Кейтлін Сіммерс. На початку вирішального заїзду австралійка поступалася суперниці, але виконала проїзд усередині високої хвилі, який судді оцінили у 7,83 бала з 10. Цей результат дозволив їй вийти вперед.

Сіммерс також виконала кілька вдалих проїздів у хвильових трубах, однак за сумою двох хвиль набрала 12,84 бала. Піклум завершила фінал із результатом 13,33 бала. Після перемоги 23-річна серферка заявила, що мріяла виграти змагання в Португалії та рада вийти на пік форми в потрібний момент.

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Колапінто здолав Медіну

У чоловічому фіналі американець Гріффін Колапінто переміг триразового чемпіона світу з Бразилії Габріеля Медіну. На старті фіналу Колапінто набрав 8,17 бала за глибокий проїзд усередині хвилі, однак Медіна згодом відповів двома вдалими хвилями та вийшов уперед.

Вирішальним став проїзд Колапінто на зворотній стійці, оцінений у 9,43 бала з 10. Американець утримав лідерство до завершення заїзду. Це його третя перемога в Супертубуші після успіхів у 2022 та 2024 роках, а в загальному рейтингу він піднявся на третю позицію.

Наступним етапом туру стане новий для WSL турнір на Філіппінах. Фінал сезону відбудеться в грудні на Пайплайні на Гаваях, де спортсмени розіграють у півтора раза більше рейтингових очок.

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