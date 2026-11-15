Молодіжну збірну рф остаточно не допустили на чемпіонат світу в Канаді

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно виключила молодіжну збірну рф зі складу учасників чемпіонату світу 2027 року через візові обмеження з боку канадського уряду, та залишила за Канадою статус країни-господарки.

«Після ретельної оцінки можливості організації альтернативних варіантів проведення турніру Рада ІІХФ прийняла рішення, що Канада збереже за собою статус країни-господарки, а чемпіонат пройде у заплановані терміни — з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року у містах Едмонтон та Ред-Дір», — йдеться в офіційному пресрелізі організації. Оновлений розклад змагань для елітного дивізіону та дивізіону 1А з урахуванням недопуску російської команди буде опубліковано найближчим часом.

Джерело: пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У IIHF розчаровані рішенням суду, однак заявили, що виконуватимуть його. У CAS пояснили, що федерація не надала достатніх доказів своїх побоювань щодо безпеки учасників змагань.

Голова колегії Спортивного арбітражного суду Джуліо Палермо, який очолював розгляд справи про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань, у вересні відвідував Москву.

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