Монпельє переміг Бат 32:14 у стартовому матчі Кубка чемпіонів — BBC Sport

Французький «Монпельє» здобув виїзну перемогу над англійським «Батом» із рахунком 32:14 у стартовому матчі групи 4 Кубка чемпіонів у Баті, Англія. Після перерви гості набрали 22 очки без відповіді та завершили гру переконливою перемогою, повідомляє BBC Sport.

Бат вів до перерви

Перші очки в матчі набрав колишній захисник збірної Шотландії Стюарт Хогг, який виступає за «Монпельє». Перед цим «Бату» не зарахували спробу Макса Оджомо через гру вперед.

Господарі відповіли спробами Оллі Лоуренса та Артура Гріна. Фінн Расселл реалізував обидві спроби, тож до перерви «Бат» вів 14:10. «Монпельє» залишався в грі завдяки штрафному Адама Гастінгса.

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Дві спроби Таофіфенуа

На початку другого тайму Джо Коканасіга не зміг чисто прийняти передачу поблизу залікової зони, коли «Бат» ще вів 14:10. Невдовзі вінгер Донован Таофіфенуа заніс спробу в куті поля та вивів французьку команду вперед — 15:14.

Гастінгс додав штрафний, а Таофіфенуа перехопив передачу Расселла в районі центральної лінії та заніс другу спробу. Наприкінці матчу Алекс Беконне приземлив м'яч поблизу залікової лінії. Спробу Джоша Бейлісса для «Бата» не зарахували через порушення на початку атаки.

Наступні матчі групи

У решті матчів групового етапу «Бат» зіграє проти «Кардіффа», південноафриканського клубу «Буллз» і «Стад Франсе». «Буллз» у стартовому турі переміг «Стад Франсе» з рахунком 56:20, а Чесвіл Джусте оформив хеттрик.

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