Морено викликав до збірної гравців на тлі повідомлень про напруженість — Korea Herald

У Чхонані, Південна Корея, тимчасовий головний тренер чоловічої футбольної збірної Роберт Морено оголосив склад із 26 гравців на товариські матчі проти Саудівської Аравії та Катару. Як повідомляє Korea Herald, до заявки увійшли захисник Кім Мін Дже, півзахисник Хван Ін Бом і вінгер Хван Хі Чхан, які фігурували в повідомленнях про можливу напруженість усередині команди.

Матчі пройдуть у Досі

Збірна Південної Кореї зіграє із Саудівською Аравією 13 листопада, а з Катаром — 17 листопада. Обидва поєдинки відбудуться в Досі.

Після матчу з Узбекистаном 6 жовтня Кім Мін Дже, Хван Ін Бом і Хван Хі Чхан нібито сказали партнерам, що хочуть завершити виступи за національну команду. За даними видання, це могло бути пов'язано з їхнім розчаруванням багаторічним капітаном збірної Соном Хин Міном.

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Сон залишиться капітаном

Сон Хин Мін також потрапив до складу. Морено на пресконференції у Korea Football Park підтвердив, що 34-річний футболіст продовжить виконувати обов'язки капітана.

Тренер заявив, що поговорив з усіма гравцями та ухвалював рішення щодо заявки винятково з огляду на їхню гру й користь для національної команди. За його словами, кожен викликаний футболіст готовий віддатися збірній і країні, а спільною метою команди є конкурентоспроможність та перемоги.

Листопадові зустрічі стануть п'ятим і шостим матчами для Морено, якого призначили на початку вересня до 27 листопада. У попередніх чотирьох матчах під його керівництвом Південна Корея перемогла Еквадор 3:0 і Узбекистан 2:0, програла Уругваю 1:4 та зіграла 0:0 із Венесуелою. Корейська футбольна асоціація заявляла, що за підсумками шести матчів розгляне можливість продовження роботи іспанського фахівця до Кубка Азії, який стартує в січні.

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