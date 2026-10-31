Мотогонщик Акоста виграв спринт Гран-прі Малайзії MotoGP — Channel NewsAsia

Мотогонщик KTM Педро Акоста переміг у спринтерській гонці Гран-прі Малайзії MotoGP на міжнародному автодромі Сепанг у Малайзії. Другим фінішував представник Ducati Марк Маркес, а третє місце посів пілот Aprilia Марко Беццеккі.

Аварія лідера

Володар поул-позиції Алекс Маркес вибув із боротьби на третьому колі, коли лідирував у заїзді. Пілот Trackhouse Ай Оґура більшу частину 10-колового спринту йшов першим, однак наприкінці поступився позиціями та завершив гонку четвертим.

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Боротьба за титул

За даними Channel NewsAsia, результат спринту збільшив перевагу Марка Маркеса над Хорхе Мартіном до 19 очок. Мартін знявся через постійний біль у зап’ясті, який заважав його поверненню після перелому. Іспанський гонщик визнав, що його шанси на титул уже втрачені.

Під час суботньої гонки в Сепангу існувала загроза дощу. Основна гонка Гран-прі Малайзії запланована на неділю.

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