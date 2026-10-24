Мотогонщик Марк Маркес очолив MotoGP після перемоги в Австралії — Channel NewsAsia

Марк Маркес на Ducati виграв спринт Гран-прі Австралії на автодромі «Філліп-Айленд» і повернув собі лідерство в чемпіонаті MotoGP. Після перемоги іспанець набрав 365 очок та випередив Хорхе Мартіна на 10 пунктів.

Боротьба за лідерство

Маркес стартував з поул-позиції та зберіг лідерство на початку заїзду. Його суперник у боротьбі за титул Хорхе Мартін прорвався на другу позицію, випередивши Алекса Маркеса та Йоганна Зарко.

Під час спринту Мартін тричі виходив уперед, однак щоразу Маркес повертав першу позицію. Заїзд відбувся на сухій трасі після двох дощових кваліфікаційних сесій, хоча над автодромом залишалися темні хмари.

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Схід Мартіна

На восьмому колі Мартін упав, коли його мотоцикл втратив зчеплення з трасою. Гонщика на ношах доправили з місця аварії, а Aprilia повідомила, що його відвезли до медичного центру для обстеження.

Після фінішу Маркес сказав, що обидва гонщики діяли на межі можливостей у боротьбі за титул. Друге місце посів його брат Алекс Маркес із Gresini Racing, третім став Фабіо Ді Джаннантонио з VR46 Racing. Про перебіг спринту повідомляє Channel NewsAsia.

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