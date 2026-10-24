MotoGP не скасовує Гран-прі Катару попри безпекові побоювання — TimesLIVE

MotoGP зберігає Гран-прі Катару в календарі сезону, попри напруження на Близькому Сході та занепокоєння окремих гонщиків щодо безпеки. Заїзд на міжнародній трасі «Лусаїл» у Катарі, який спочатку мав відбутися у квітні, після перенесення через регіональний конфлікт запланований на 6–8 листопада як 20-й етап сезону. Як повідомляє TimesLIVE, підготовка до гонки триває, а безпеку й добробут усіх учасників назвали головним пріоритетом.

Занепокоєння Алекса Маркеса

Гонщик Gresini Racing Алекс Маркес заявив напередодні Гран-прі Австралії, що сумнівається в можливості повністю гарантувати безпеку в нестабільній ситуації. За його словами, обстановка щодня змінюється та має дедалі гірший вигляд.

Маркес зазначив, що чемпіонат запевняє у контролі над ситуацією, однак вважає її надто складною та такою, що може істотно змінитися за один день. Він закликав організаторів зачекати ще кілька днів, перш ніж ухвалювати рішення щодо проведення етапу. Гонщик також наголосив, що Dorna має подбати про здоров’я людей, які поїдуть до Катару.

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Позиція лідера чемпіонату

Лідер загального заліку MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за Aprilia, заявив, що хоче змагатися в Катарі та довіряє рішенню керівництва чемпіонату. Перед етапом на трасі «Філліп-Айленд» він випереджав чинного чемпіона Марка Маркеса з Ducati на два очки після 17 із 22 раундів сезону.

Мартін сказав, що в разі рішення організаторів проводити гонку це означатиме гарантії безпеки для учасників. На тлі регіональної напруженості раніше цього місяця в Саудівській Аравії скасували кілька спортивних заходів, зокрема турнір Saudi International з гольфу, чемпіонат світу з міського велоспорту та FIFA-e World Cup. Гран-прі Катару входить до календаря MotoGP майже безперервно від дебюту у 2004 році; єдиною перервою стало скасування гонки у 2020 році через пандемію COVID-19.

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