MotoGP планує провести Гран-прі Катару попри вимоги гонщиків — Channel NewsAsia

MotoGP планує провести Гран-прі Катару на трасі «Лусаїл» 6–8 листопада, попри вимоги частини гонщиків надати додаткові гарантії безпеки для поїздки до регіону. Про це повідомляє Channel NewsAsia. Етап, який спершу був запланований на квітень, перенесли на листопад через регіональний конфлікт.

Позиція організаторів

У MotoGP заявили, що надали командам і гонщикам усі доступні запевнення від держави Катар, автодрому та в межах власних процедур оцінки ризиків. Організатори наголосили, що безпека залишається пріоритетом, водночас зазначивши: створити середовище з нульовим ризиком не може жоден уряд або організатор спортивної події.

Заступник генерального директора MotoGP Карлос Еспелета відвідав Катар, де президент автодрому Абдулрахман Аль-Маннаї заявив про готовність прийняти гонщиків, команди та вболівальників на 20-му етапі сезону.

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Гонщики просять гарантій

За інформацією джерела MotoGP, Катар гарантував, що команди не залишаться в країні у разі ескалації конфлікту та зможуть безпечно виїхати, щоб встигнути на два останні етапи сезону — у Португалії та Іспанії. Водночас посольство Іспанії в Катарі порадило своїм громадянам не їхати до країни Перської затоки без крайньої потреби.

Серед спортсменів, які просили додаткових запевнень, був лідер чемпіонату та семиразовий чемпіон MotoGP Марк Маркес. Керівник команди Ducati Давіде Тардоцці заявив, що Маркес, як і інші гонщики, просив лише організаційний план безпеки, зокрема план евакуації. Рішення щодо можливих спортивних санкцій для команд або гонщиків, які не виступлять у Катарі, наразі не ухвалювали.

Позиція Aprilia

Технічний директор Aprilia Фабіано Стерлаккіні заявив, що команда налаштована змагатися в Катарі. Іспанець Хорхе Мартін, який посідає друге місце в чемпіонаті після Маркеса, пропустив Гран-прі Малайзії через травму зап'ястя.

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