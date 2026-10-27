Мотор Люблін звернувся щодо проведення матчів у Кракові — Interia Sport

У Польщі спідвейний клуб «Мотор» із Любліна розглядає Краків як можливу домашню арену на час запланованої модернізації власного стадіону. Команді, за яку виступає шестиразовий чемпіон світу Бартош Змарзлік, потрібне нове місце для проведення матчів на два роки. Як повідомляє Interia Sport, клуб уже надіслав листа до Польського моторного союзу з проханням проводити змагання в Кракові, а також звернувся до міської влади.

Пошук тимчасової арени

Раніше президент Orlen Oil Motor Lublin Якуб Кемпа заявляв, що у 2027 році команда виступатиме в Тарнові. Переговори щодо стадіону «Унії» були на просунутій стадії, однак пристосування об’єкта до вимог Екстраліги оцінили у 6 млн злотих.

Спершу передбачалося, що витрати на модернізацію покриє Тарнув. Після уточнення вартості місто заявило, що «Мотор» зможе проводити матчі на стадіоні «Унії», якщо сам профінансує необхідні роботи. Після цього люблінський клуб почав вивчати інші варіанти, зокрема Ченстохову та Краків.

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Краківський варіант

Варіант із Ченстоховою не був реалізований: міська влада запропонувала домовлятися з місцевим «Влукняжем», однак клуб не виявив зацікавленості. У Кракові «Мотор» також муситиме врахувати витрати, оскільки місцевий стадіон нині не відповідає ліцензійним вимогам. За даними видання, команда намагається забезпечити кошти для необхідних робіт.

Поява «Мотора» в Кракові може посилити конкуренцію для місцевого спідвейного клубу, який відновив діяльність після тривалої перерви та провів два сезони. У складі люблінців, окрім Змарзліка, є Кацпер Ворина, Мартін Вацулік, Матеуш Церняк, Адам Беднар, Бартош Баньбор і Норік Бльодорн.

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