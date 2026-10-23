Мотор Лублін відіграв два м’ячі та зіграв 2:2 із Заглембє — Interia Sport

У Любліні, Польща, «Мотор» зіграв унічию 2:2 із «Заглембє» з Любіна в матчі 12-го туру польської Екстракляси. Господарі поступалися у два м’ячі, однак зрівняли рахунок наприкінці зустрічі: вирішальний гол на 87-й хвилині забив Мбає Ндіає. Про це повідомляє Interia Sport.

Голи Заглембє

На 34-й хвилині арбітр Матеуш Єнда за допомогою VAR переглянув епізод, у якому м’яч влучив у руку Тіна Плавотича у штрафному майданчику «Мотора». Футболісти «Заглембє» вимагали пенальті, однак суддя не призначив одинадцятиметровий.

Гості відкрили рахунок в останній атаці першого тайму. Після подачі Марцеля Регули м’яч опинився у Себастьяна Керка, який пробив без прийому. Після рикошету від Плавотича м’яч змінив напрямок і дезорієнтував воротаря Гаспера Тратника.

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На 48-й хвилині «Заглембє» подвоїв перевагу. Після штрафного Керка Міхал Налепа головою продовжив подачу, а Регула ударом без прийому відправив м’яч у сітку.

Камббек господарів

«Мотор» скоротив відставання на 74-й хвилині після помилки оборони суперника. Налепа невдало намагався прийняти м’яч грудьми у власному штрафному майданчику, чим скористався Матеуш Ленговський.

Господарі зрівняли рахунок на 87-й хвилині. Після кутового та удару головою воротар «Заглембє» Златан Аломерович відбив м’яч перед собою, а Ндіає випередив захисників і забив із близької відстані. За статистикою матчу, «Мотор» мав 57% володіння м’ячем, завдав 20 ударів проти дев’яти у суперника та сім разів влучив у площину воріт.

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