Мотор зіграв унічию зі словенським клубом на старті Європейського кубка
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Чинний чемпіон України з гандболу «Мотор» розпочав виступ у Європейському кубку з нічиєї. Поєдинок проти словенського клубу «Словень Градец» завершився з рахунком 41:41.
Матч проти словенського «Словеня» (Градец) запорізький клуб завершив нічийним рахунком 41:41 (23:18).
Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали Тяж Шталекер («Словень») - 12 голів та Данило Рагозін («Мотор») - 9 голів.
Матч у відповідь проти «Словеня» українська команда проведе наступної суботи, 24 жовтня о 20.00 за київським часом.
Джерело: Суспільне
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