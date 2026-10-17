Мотор зіграв унічию зі словенським клубом на старті Європейського кубка

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Чинний чемпіон України з гандболу «Мотор» розпочав виступ у Європейському кубку з нічиєї. Поєдинок проти словенського клубу «Словень Градец» завершився з рахунком 41:41.

Матч проти словенського «Словеня» (Градец) запорізький клуб завершив нічийним рахунком 41:41 (23:18).

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали Тяж Шталекер («Словень») - 12 голів та Данило Рагозін («Мотор») - 9 голів.

Матч у відповідь проти «Словеня» українська команда проведе наступної суботи, 24 жовтня о 20.00 за київським часом.

Джерело: Суспільне

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