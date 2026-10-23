МТ Мельзунген переміг Віслу Плоцьк 28:26 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

У німецькому Касселі МТ Мельзунген переміг польський клуб Орлен Вісла Плоцьк з рахунком 28:26 у п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу. Після поразки команда з Плоцька визначатиме свою долю в турнірі в заключному матчі проти Нанта.

Як повідомляє Interia Sport, перед матчем Вісла та Нант мали по шість очок, а Мельзунген — чотири. Нічия в Касселі дала б плоцькій команді сім очок. Напередодні Нант несподівано програв Вардару Скоп’є — 27:33.

Мельзунген повів у першому таймі

Вісла активно розпочала гру й повела 3:1, однак не змогла збільшити перевагу. На 19-й хвилині Даніель Дуйшебаєв вивів господарів уперед — 8:7. До перерви Мельзунген зберіг мінімальну перевагу — 15:14.

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У другому таймі господарі мали ініціативу, хоча Вісла трималася поруч у рахунку. На 56-й хвилині Давид Мандич закинув м’яч і зробив рахунок 27:24. Невдовзі воротар Небойша Сіміч відбив кидок Міхала Дашека, а гол Рейніра Стефанссона наприкінці зустрічі закріпив перемогу Мельзунгена.

Перед останнім туром — рівність у таблиці

Найрезультативнішими в складі Мельзунгена стали Ерік Баленсіага та Аарон Менсінг, які закинули по шість м’ячів. У Вісли по чотири голи на рахунку Фредеріка Б’єрре та Сергія Косоротова.

Після матчу Мельзунген, Вісла Плоцьк і Нант мають по шість очок. В останньому турі Вісла прийматиме Нант, а Мельзунген зіграє в Скоп’є проти Вардара. Перемога над Нантом гарантує плоцькому клубу вихід до наступної фази.

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