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Футболіст збірної України та лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик розповів про можливі обставини потрапляння забороненої речовини в його організм.

За його словами, це могло статися лише в Україні, адже в Англії, як він стверджує, такого препарату немає.

Мудрик зазначив, що в період, коли речовина могла потрапити в організм, він приїжджав до України виключно для перебування в розташуванні національної збірної.

Футболіст заявив, що у збірній було чимало можливостей для потрапляння мельдонію. Зокрема, він розкритикував відсутність належної системи контролю за препаратами та добавками, які отримують гравці.

За словами Мудрика, нутриціолог збірної раз на два дні приносив кожному футболісту стаканчик із таблетками, які потрібно було випити. Перед матчами такої практики не було.

Він наголосив, що проблема полягає в організації процесів у національній команді, а можливих шляхів потрапляння речовини в організм, на його думку, було чимало.

Джерело: YouTube-інтерв’ю Михайла Мудрика Дмитру Гордону

Американська блогерка Джордін Джонс, яку пов’язують із футболістом Михайлом Мудриком, опублікувала відеозвернення до своєї багатомільйонної аудиторії в TikTok. Вона розповіла про наслідки війни для українців і закликала світ не забувати про Україну.

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування «Тоттенгема». Українцю знадобиться кілька тижнів на відновлення, тому він, найімовірніше, пропустить найближчі матчі клубу та не встигне повернутися до збірної України на вересневі і жовтневі ігри.

Михайло Мудрик вийшов на поле у матчі «Тоттенгема» проти «Ноттінгем Форест». Український вінгер розпочав гру на лавці запасних, а на 75-й хвилині замінив Матіса Теля.

Джерело: YouTube-інтерв’ю Михайла Мудрика Дмитру Гордону.

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