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18 листопада 2026 року український футболіст Михайло Мудрик уперше розповів про допінговий скандал, через який майже два роки не міг виступати на професійному рівні. В інтерв'ю Дмитру Гордону він заявив, що заборонений мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування у збірній України. Футболіст також звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у неналежній організації роботи команди та відсутності підтримки під час розслідування.

Ці заяви привернули увагу до справи, яка влітку 2026 року завершилася несподіваним рішенням. У січні Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію, але вже 31 липня Футбольна асоціація Англії (FA) дозволила йому повернутися до змагань. Причиною стали зміни антидопінгових стандартів та домовленість за участю Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Водночас офіційні документи свідчать, що футболіст погодився з фактом порушення антидопінгових правил. Тому завершення дискваліфікації не означає його повного юридичного виправдання.

UA.News розповідає, як розвивалася допінгова справа Михайла Мудрика, що заявили футболіст і представники УАФ, чому чотирирічне покарання скоротили та які питання залишилися без відповіді.

Михайло Мудрик звинуватив збірну України та УАФ у допінговому скандалі

В інтерв'ю Дмитру Гордону Михайло Мудрик заявив, що до повідомлення про позитивний тест ніколи не чув про мельдоній і не знав, як заборонений препарат міг потрапити до його організму.

За словами Мудрика, це могло статися під час перебування у розташуванні збірної України. Він пояснив, що на той момент приїжджав до України лише у зв'язку з викликами до національної команди. Також футболіст стверджував, що мельдоній поширений переважно у Східній Європі, тому пов'язує появу речовини у своєму організмі саме з перебуванням у збірній.

На пряме запитання журналіста, чи звинувачує він організацію процесів у національній команді, Мудрик відповів: «Так, саме так».

Головна претензія футболіста стосується безпеки та контролю за препаратами, які отримують гравці. Мудрик порівняв організацію роботи збірної з великими європейськими клубами, де під час виїздів спеціальні співробітники відповідають за доступ до футболістів, їхнє розміщення та побут.

На думку українця, у збірній належної системи контролю не було. Він також розповів, що нутриціолог національної команди приблизно раз на два дні приносив футболістам невеликі стаканчики з таблетками, які вони мали приймати. За словами Мудрика, безпосередньо перед матчами такої практики не було.

Футболіст вважає, що за таких умов існувало багато можливих шляхів потрапляння забороненої речовини до організму. Водночас він не стверджував, що саме таблетки від нутриціолога містили мельдоній, і не назвав конкретної людини, яка могла бути причетною до інциденту.

Окремо Мудрик розкритикував дії Української асоціації футболу після початку допінгового розслідування. За його словами, керівництво УАФ формально демонструвало готовність допомагати, але на практиці підтримка була недостатньою. Футболіст стверджував, що асоціація не сприяла встановленню обставин потрапляння мельдонію до його організму та побоювалася можливої відповідальності за організаційні недоліки у збірній.

Ще однією претензією став можливий витік конфіденційної інформації. Мудрик розповів, що на початку розслідування його адвокати листувалися електронною поштою з представниками УАФ. Згодом частина цього листування опинилася у відкритому доступі, а команда футболіста була змушена самостійно намагатися обмежити його поширення. Він назвав таку ситуацію проявом непрофесіоналізму.

Водночас Мудрик не представив публічних доказів того, хто саме оприлюднив листування. Під час інтерв'ю Дмитро Гордон також запитав футболіста про особисту підтримку з боку президента УАФ Андрія Шевченка. Мудрик підтвердив, що той зв'язувався з ним після початку допінгового скандалу, проте, за його словами, розмова обмежилася запитанням про справи.

Говорячи про моральну підтримку, футболіст зазначив: «Я не пам'ятаю цієї підтримки».

Хронологія допінгової справи Мудрика: від позитивного тесту до чотирирічної дискваліфікації

Допінгова справа Михайла Мудрика почалася восени 2024 року, коли він виступав за лондонський «Челсі» та регулярно отримував виклики до збірної України. Згідно з офіційним повідомленням FA, позитивну пробу у футболіста взяли 22 жовтня 2024 року під час позазмагального допінг-контролю. Аналіз показав низьку концентрацію мельдонію.

У жовтні Мудрик справді грав за національну команду. 11 жовтня він забив переможний гол у матчі проти Грузії в Познані, а 14 жовтня взяв участь у поєдинку проти Чехії у Вроцлаві.

Отже, якщо перевіряти версію футболіста про можливе потрапляння препарату під час перебування зі збірною, насамперед потрібно досліджувати обставини жовтневого збору. Листопадові матчі відбулися вже після взяття позитивної проби.

4 грудня 2024 року FA повідомила Мудрика про результат аналізу та тимчасово відсторонила його від футболу. Публічно про справу стало відомо 17 грудня, коли «Челсі» оприлюднив офіційну заяву. Тоді клуб підтвердив, що футболіст категорично заперечував свідоме використання заборонених препаратів. Сам Мудрик назвав інформацію про позитивний тест повним шоком і висловив сподівання невдовзі повернутися на поле.

23 травня 2025 року FA висунула футболісту офіційні звинувачення за двома положеннями антидопінгового регламенту. Вони стосувалися наявності забороненої речовини у пробі та її використання або спроби використання. У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія провела слухання та призначила Мудрику чотирирічну дискваліфікацію.

Футболіст оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні. Апеляцію подали 25 лютого, хоча публічно про покарання стало відомо пізніше. 30 липня 2026 року FA та представники Мудрика досягли домовленості за погодженням із WADA. Наступного дня англійська асоціація офіційно оголосила, що футболіст більше не перебуває під дискваліфікацією та може повернутися до змагань.

Як Андрій Шевченко, Сергій Ребров та УАФ коментували допінговий скандал Мудрика

Заяви Михайла Мудрика в листопаді 2026 року суттєво відрізняються від того, як ситуацію раніше описували представники Української асоціації футболу.

Ще 20 грудня 2024 року тодішній головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, що спілкувався з футболістом після появи інформації про позитивний тест. Ребров наголосив, що Мудрик є важливим гравцем національної команди, та пообіцяв підтримку. Наставник заявив, що тренерський штаб буде боротися за футболіста й сподівається на мінімальне покарання.

11 лютого 2025 року ситуацію вперше прокоментував президент УАФ Андрій Шевченко. Він підтвердив, що асоціація отримувала запити від юридичної команди Мудрика та перебувала з нею в листуванні. Шевченко наголосив: «Ми всі віримо, що Мудрик не винен».

Президент УАФ також заявляв, що не вважає допінгову справу завершенням кар'єри футболіста в «Челсі». Він очікував, що Мудрик повернеться до гри, хоча не міг назвати конкретних термінів.

У вересні 2025 року представники УАФ надали коментар журналістам BBC Sport. Асоціація наголосила, що не є стороною дисциплінарного провадження, яке ведуть англійські футбольні органи. В УАФ повідомили, що ані FA, ані WADA не надсилали їй офіційних запитів щодо справи. Водночас асоціація підтримувала контакт з адвокатами Мудрика та передавала необхідну інформацію.

Окремо представники УАФ заперечили причетність своїх посадовців, співробітників, лікарів і тренерів до допінгової справи. Докладніших пояснень не надали, посилаючись на вимоги конфіденційності.

Ще одна важлива заява пролунала 27 травня 2026 року, коли Мудрик уже отримав чотирирічну дискваліфікацію. Шевченко повторив, що УАФ не була стороною конфлікту. За його словами, асоціація відповідала на всі звернення адвокатів футболіста й передавала максимальний обсяг інформації, який могла зібрати.

Президент УАФ також висловив сподівання, що CAS ухвалить справедливе рішення та скоротить термін дискваліфікації. Отже, упродовж 2024–2026 років керівництво асоціації послідовно заявляло про підтримку Мудрика. Проте УАФ не визнавала власної відповідальності за появу забороненої речовини в його організмі.

Що таке мельдоній і чому Мудрика дискваліфікували на чотири роки

Мельдоній — лікарський препарат, відомий також під торговельною назвою «Мілдронат». Його використовують для лікування окремих серцево-судинних захворювань.

WADA включило мельдоній до програми моніторингу у 2015 році, а з 1 січня 2016 року внесло до списку заборонених речовин. Заборона поширюється як на змагальний, так і на позазмагальний період. Тобто позитивний результат тесту може призвести до дисциплінарного провадження незалежно від того, чи здавав спортсмен пробу після матчу.

У справі Мудрика FA встановила низьку концентрацію мельдонію в пробі від 22 жовтня 2024 року. Важливо, що антидопінгова система передбачає відповідальність спортсмена за заборонені речовини, виявлені в його організмі. Для встановлення порушення не завжди потрібно доводити свідомий намір отримати спортивну перевагу.

Водночас випадкове потрапляння препарату, забруднення харчових добавок або стороннє втручання можуть впливати на оцінку провини та суворість покарання. Проте такі обставини необхідно підтверджувати доказами.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила порушення антидопінгових правил і призначила Мудрику чотири роки дискваліфікації.

Як Мудрику вдалося скоротити чотирирічну дискваліфікацію

Ключове рішення у справі Михайла Мудрика було ухвалене 30 липня 2026 року. Футбольна асоціація Англії повідомила, що врегулювала провадження за погодженням із WADA.

Важливим фактором стали зміни до технічного документа TD2027MRL, який визначає мінімальні рівні концентрації окремих заборонених речовин, за яких лабораторії мають повідомляти про результати аналізів.

FA зазначила, що за оновленими технічними вимогами концентрація мельдонію, виявлена у пробі Мудрика, не призвела б до повідомлення про порушення антидопінгових правил.

Однак нові стандарти не мають зворотної сили. Тому вони не могли автоматично скасувати результат аналізу, проведеного за попередніми правилами. Зрештою FA, представники Мудрика та WADA скористалися механізмом врегулювання справи, передбаченим статтею 10.8.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Він дозволяє спортсмену погодитися з фактом порушення правил та прийняти санкцію, узгоджену з антидопінговими органами. За певних обставин це дає змогу скоротити термін дискваліфікації.

У випадку Мудрика покарання змінили на строк, який він уже відбув. У реєстрі британського антидопінгового агентства UK Anti-Doping є відповідний запис про справу футболіста з мельдонієм, яку розглядала FA. Ім'я спортсмена приховане, але дати й обставини збігаються з офіційним повідомленням англійської асоціації.

Зазначений у реєстрі строк санкції становить 21 місяць і один тиждень — з 22 жовтня 2024 року до 30 липня 2026 року включно.

Таким чином, Мудрик повернувся до футболу не через повне анулювання всіх звинувачень. Він погодився з порушенням антидопінгових правил, але сторони скоротили покарання до вже відбутого терміну.

Скільки Мудрик витратив на допінгову справу та як повернувся до футболу

Допінгова справа мала для Михайла Мудрика не лише спортивні, а й фінансові наслідки. В інтерв'ю Гордону футболіст розповів, що юридичний захист, індивідуальні тренування та підтримання фізичної форми вимагали значних витрат.

За його словами, вартість послуг адвокатів вимірювалася мільйонами фунтів стерлінгів. Точної суми Мудрик не назвав. Під час відсторонення йому довелося самостійно організовувати тренування, орендувати футбольні поля та працювати з персональними спеціалістами. Водночас «Челсі», за словами футболіста, продовжував виплачувати йому зарплату.

Після завершення справи Мудрик назвав період дискваліфікації найважчим етапом своєї кар'єри. Він також наголосив, що ніколи свідомо не використовував заборонених препаратів.

У серпні 2026 року українець повернувся до тренувань із «Челсі», а на початку вересня перейшов на правах оренди до «Тоттенгема». 5 вересня він уперше майже за два роки зіграв в офіційному матчі. У поєдинку проти «Ноттінгем Форест» Мудрик вийшов на заміну на 75-й хвилині.

Однак невдовзі футболіст отримав травму гомілкостопа, через яку знову пропустив низку матчів.

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