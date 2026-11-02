Мусетті переміг Гуркача у двох тай-брейках на Мастерсі в Парижі — Interia Sport

У Парижі, Франція, італійський тенісист Лоренцо Мусетті переміг поляка Губерта Гуркача з рахунком 7:6(3), 7:6(10) у першому колі турніру ATP Masters 1000. Завдяки цій перемозі Мусетті вийшов до другого раунду, де зіграє з Александром Звєрєвим.

Два сети без брейків

Як повідомляє Interia Sport, у першому сеті суперники надійно діяли на власній подачі, тож долю партії вирішував тай-брейк. За рахунку 2:2 Гуркач припустився помилки форхендом і дозволив Мусетті вийти вперед, однак поляк одразу відіграв мінібрейк. Після зміни сторін очки здобував лише італієць, який завершив сет на свою користь — 7:6(3).

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Мусетті реалізував четвертий матчбол

У другій партії знову не було брейків, а переможця визначив тай-брейк. За рахунку 5:5 Мусетті виконав успішний обвідний удар одноручним бекхендом і заробив матчбол. Гуркач відіграв його агресивним прийомом після другої подачі суперника.

Поляк мав два сетболи, проте перевести матч у вирішальну партію не зміг. Мусетті реалізував четвертий матчбол і виграв тай-брейк 12:10. За даними видання, Гуркач не заявлений на інші турніри, тому його наступним офіційним стартом має стати United Cup 2027.

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