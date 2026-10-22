На Азійських Параіграх тричі прозвучали неправильні гімни — The Japan Times

Під час Азійських Параігор у Нагої та інших локаціях префектури Айті в Японії тричі помилково прозвучали гімни інших держав. Про інциденти, що сталися у понеділок, у середу повідомив мер Нагої Ітіро Хіросава, який виконує обов’язки голови оргкомітету спортивного фестивалю, пише The Japan Times.

Помилки на нагородженні з паратхеквондо

У жіночих та чоловічих змаганнях із паратхеквондо золоті медалі здобули спортсмени з Монголії та Тайваню відповідно. Однак під час обох церемоній нагородження увімкнули гімн Ірану. Під час жіночої церемонії його зупинили та замінили гімном Монголії. Чоловічу церемонію нагородження провели повторно в середу.

Оргкомітет пояснив помилку неправильним налаштуванням програмного забезпечення для відтворення музики.

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Інцидент у волейболі сидячи

Ще один випадок стався перед жіночим матчем із волейболу сидячи між Китаєм та Іраном. Замість китайського гімну на арені почали виконувати гімн Південної Кореї. Його зупинили посеред виконання та увімкнули гімн Китаю.

Хіросава перепросив за повторення подібних проблем. Минулого місяця на Азійських іграх перед чоловічим хокейним матчем Південної Кореї та Бангладеш замість гімну Південної Кореї помилково увімкнули гімн Північної Кореї.

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