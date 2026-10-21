На Ель Класико можуть змінити арбітра після заяв Моурінью — Interia Sport

В Іспанії на недільному Ель Класико між «Барселоною» та «Реалом» на стадіоні «Камп Ноу» може змінитися головний арбітр. За даними Interia Sport, суддівський комітет спершу обрав для матчу Хосе Ернандеса Ернандеса, однак він може не обслуговувати гру.

Можлива заміна арбітра

Interia Sport із посиланням на мадридську Marca пише, що ситуація могла змінитися після висловлювань тренера «Реала» Жозе Моурінью. За словами Роберто Гомеса, суддівський комітет прагне не давати португальському фахівцеві додаткових аргументів для критики.

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Ернандес Ернандес уже працював на матчах Ель Класико. За інформацією видання, комітет розглядав його кандидатуру, зокрема з огляду на досвід роботи арбітра на чемпіонаті світу. Водночас остаточно не виключено, що зустріч проведе інший суддя.

Контекст перед матчем

Минулого вікенду вболівальники «Реала» на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» протестували проти президента Ла Ліги Хав’єра Тебаса та суддівства в чемпіонаті. Перед Ель Класико «Барселона» виграла всі 11 матчів сезону з перевагою щонайменше у два м’ячі. Після дев’яти турів Ла Ліги «Реал» відставав від каталонської команди на шість очок.

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