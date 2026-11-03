На Камп Ноу вшанували пам’ять померлого футболіста Тенерифе — Interia Sport

В Іспанії перед матчем Ліги чемпіонів між «Барселоною» та «Астон Віллою» на Камп Ноу відбулася хвилина мовчання в пам’ять про футболіста «Тенерифе» Хесуса де Мігеля. За даними Interia Sport, 30-річний нападник помер після зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоно під час матчу.

Травма під час матчу

Як повідомляє Interia Sport, де Мігель вийшов на поле на 59-й хвилині. У компенсований час він зіткнувся з Овоно та зазнав удару коліном. Футболіст знепритомнів, після чого його доправили до відділення інтенсивної терапії.

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У вівторок стан гравця суттєво погіршився, а згодом стало відомо про його смерть. Видання зазначає, що перед усіма матчами Ліги чемпіонів того дня команди та тренерські штаби вшановували пам’ять іспанського футболіста хвилиною мовчання.

Можливе перенесення матчів

Перед грою на Камп Ноу футболісти обох клубів вишикувалися навколо центрального кола для вшанування пам’яті де Мігеля. В Іспанії також обговорюють можливість перенесення матчів найближчого туру Ла Ліги та Сегунди. За даними Tiempo de Juego, Іспанська асоціація футболістів AFE прагне призупинити проведення цих зустрічей, хоча в Ла Лізі це може бути складно через календар.

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