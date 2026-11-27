27 листопада 2026 року в німецькому Альтенберзі стартував перший етап Кубка світу зі скелетону сезону 2026/27. Під час змагань на трасі помітили банер із логотипом російського «Газпрому» — компанії, пов’язаної з фінансуванням російських добровольчих підрозділів, які беруть участь у війні проти України. Ймовірно, організатори використали рекламне полотно, яке залишилося з попередніх років.

Перший етап Кубка світу зі скелетону проходить у німецькому місті Альтенберг. Змагання триватимуть із 27 до 29 листопада. Саме тут спортсмени розпочинають боротьбу за перші очки нового сезону. Під час етапу на спортивній трасі помітили банер із логотипом російської компанії «Газпром». Таким чином, символіка російського енергетичного гіганта знову з'явилася на міжнародному спортивному майданчику.

За попередньою оцінкою, банер міг залишитися ще з попередніх років. Наразі немає підтвердження, що «Газпром» знову став спонсором змагань або що організатори спеціально розмістили його рекламу для цього етапу. Однак логотип компанії був помітний під час турніру, і його могли бачити учасники та глядачі.

Чому логотип «Газпрому» викликає питання

«Газпром» — одна з найбільших російських енергетичних компаній. Вона відіграє важливу роль в економіці Росії, а доходи від енергетичного сектору є одним із джерел наповнення російського державного бюджету.

Компанію та пов'язані з нею структури також пов'язують із підтримкою російських воєнізованих формувань. Зокрема, у санкційних документах Європейського Союзу зазначено, що приватні військові компанії «Поток» і «Факел» були створені та фінансувалися російською енергетичною корпорацією «Газпром». Їхні підрозділи брали участь у бойових діях проти України.

Через це проти «Газпрому» та окремих пов'язаних із ним компаній діють санкційні обмеження. Їх запроваджували Україна, США, Європейський Союз та інші держави. Водночас санкції стосуються конкретних юридичних осіб, структур і видів діяльності, тому не варто вважати, що всі компанії групи мають однаковий статус. Поява логотипа такої компанії на міжнародних спортивних змаганнях знову порушує питання про те, як організатори використовують старі рекламні матеріали та чи перевіряють вони символіку, яку бачать спортсмени й глядачі.

Гераскевич раніше звинувачував МОК у неправдивій відповіді про допомогу Україні

На тлі цієї історії варто згадати й іншу заяву українського скелетоніста Владислава Гераскевича щодо Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмен розповів, що МОК надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит британського спортивного журналіста Дункана Маккея про генератори для українських спортивних об'єктів.

За словами Гераскевича, під час Олімпійських ігор він пропонував комітету допомогти Україні з генераторами. Йшлося про обладнання, яке могло б підтримати роботу спортивної інфраструктури під час перебоїв з електропостачанням. Однак, як стверджує спортсмен, після цієї пропозиції з ним ніхто не зв'язався, а самих генераторів Україна не отримала.

Згодом журналіст Дункан Маккей повідомив Гераскевичу, що надіслав до МОК офіційний запит щодо цієї допомоги. У відповіді комітет нібито заявив, що контактував зі спортсменом, але той відмовився від запропонованих генераторів.

Гераскевич заперечив цю інформацію та заявив, що жодної пропозиції не отримував. «Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об'єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв'язок не виходив», — розповів спортсмен.

Він також пояснив, що саме відповідь МОК журналісту стала для нього несподіванкою. «І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», — заявив Гераскевич. Отже, історія з банером «Газпрому» стала ще одним приводом звернути увагу на присутність російської символіки та пов'язаних із Росією структур у міжнародному спорті. Водночас обставини появи рекламного полотна в Альтенберзі та те, чи було воно частиною чинного спонсорства, потребують окремого пояснення від організаторів.

Латвійські спортсмени Каміла Крустіна та Ренарс Юмікіс відмовилися фотографуватися з російськими спортсменами під час юніорського Чемпіонату світу з скелетону.

Скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді із промовою. Спортсмен закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

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