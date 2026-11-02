На матч Індія — Пакистан у Йоганнесбурзі подали майже 8,4 млн заявок — BBC Sport

На матч збірних Індії та Пакистану на чоловічому Кубку світу з крикету 2027 року, який відбудеться 10 жовтня в Йоганнесбурзі, ПАР, надійшло майже 8,4 млн заявок на квитки. Поєдинок групового етапу прийматиме стадіон Wanderers місткістю 34 тисячі глядачів, повідомляє BBC Sport.

Попит на матч і фінал

Турнір 2027 року спільно проведуть ПАР, Зімбабве та Намібія. На Wanderers також заплановано фінал, який має відбутися 21 листопада. На вирішальний матч турніру надійшло майже 8 млн заявок на квитки.

Стартовий матч Кубка світу 7 жовтня стане повторенням фіналу 2023 року: тоді Австралія перемогла Індію в Ахмедабаді. Протистояння Індії та Пакистану належить до найбільш очікуваних у міжнародному крикеті, хоча останні дев'ять очних зустрічей виграла Індія. Востаннє Пакистан перемагав Індію на Кубку Азії 2022 року.

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Формат групового етапу

Пакистан зіграє в одній групі з Австралією, Афганістаном, Зімбабве та учасником кваліфікації. До іншої групи увійшли Англія, ПАР, Бангладеш, Шрі-Ланка, Нова Зеландія та ще один учасник кваліфікації.

До етапу Super 7 вийдуть по три найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть четверті місця. Чотири команди з етапу Super 7 кваліфікуються до півфіналів.

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