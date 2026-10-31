Надері вивів Рейнджерс у фінал Кубка ліги Шотландії — The Guardian

«Рейнджерс» переміг «Абердін» з рахунком 1:0 у півфіналі Кубка шотландської ліги на «Гемпден Парк» у Шотландії та вийшов до фіналу турніру. Єдиний м'яч на 83-й хвилині забив Раян Надері, який із близької відстані переправив у ворота удар Джеймса Пенрайса.

Як повідомляє The Guardian, у першому таймі «Абердін» дозволив супернику завдати лише одного удару в площину воріт. Після перерви команда Дерека Макіннеса посилила тиск, а воротар «Абердіна» Маріус Мюллер відбив кілька ударів суперників.

Вирішальний гол наприкінці матчу

Перед взяттям воріт Бадредін Буанані відкотив м'яч Пенрайсу, який пробив у напрямку воріт. Надері змінив траєкторію польоту м'яча та переграв Мюллера. Цей гол став для нападника восьмим у сезоні.

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«Абердін» мав нагоди в контратаках: Кевін Нісбет пробив повз ворота головою, а наприкінці матчу його удар після кутового пройшов над поперечиною. Водночас «Рейнджерс» значно частіше атакував у другому таймі: Кевін Келсі не влучив головою з шести ярдів, а Буанані та Ніколя Раскін не змогли переграти Мюллера.

Перевага Рейнджерс за статистикою

«Рейнджерс» володів м'ячем 54% часу проти 46% у «Абердіна». Команда завдала 25 ударів, п'ять із яких були в площину воріт; суперник пробив дев'ять разів і двічі влучив у площину. Також «Рейнджерс» подав 10 кутових, тоді як «Абердін» — п'ять.

У фіналі «Рейнджерс» зіграє з переможцем другого півфіналу між «Гартс» і «Гіберніаном». Перед матчем із «Абердіном» команда не програвала у 10 зустрічах поспіль.

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