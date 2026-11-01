Намібія перемогла Ірландію у вирішальному матчі серії з крикету — BBC Sport

Збірна Намібії перемогла Ірландію у п’ятому та вирішальному матчі серії одноденних міжнародних матчів з крикету у Віндгуку, Намібія. Господарі здобули перемогу з різницею у п’ять вікетів, набравши 131 ран за п’ять втрат у 21,2 овера у відповідь на 129 ранів Ірландії. Намібія виграла серію з рахунком 3:2, повідомляє BBC Sport.

Ірландія втратила вікети на старті

Ірландська команда виграла жеребкування та вирішила відбивати першою, однак уже в другому овері втратила Тіма Тектора, який набрав п’ять ранів. Ендрю Белбірні вибув із дев’ятьма ранами, а Кейд Кармайкл став першим із трьох гравців, яких вивів із гри Джек Брасселл.

Гаррі Тектор і капітан Лоркан Такер певний час чинили опір, а Джордан Нілл став найрезультативнішим гравцем Ірландії — 33 рани за 25 м’ячів. Утім, команда завершила свій інінг на 129 ранах за 33,1 овера. Джей Джей Сміт узяв чотири вікети, віддавши 20 ранів.

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Намібія швидко досягла цілі

Під час погоні за ціллю Майкл ван Лінген вибув, набравши 15 ранів. Лоурен Стінкамп записав до активу 46 ранів за 44 м’ячі, після чого його вивів із гри через ран-аут Меттью Гамфріс. Гамфріс також здобув два вікети з показником 2-48, однак 30 ранів капітана Намібії Герхарда Еразмуса допомогли господарям утримати перебіг матчу під контролем.

Капітан Ірландії Лоркан Такер назвав результат розчаруванням, але сказав, що команда здобула корисний досвід. За його словами, Намібія продемонструвала, як успішно діяти у верхній частині порядку відбивання та в середині інінгу під час боулінгу. Наступного року в лютому в Намібії має відбутися кваліфікаційний турнір до Кубка світу з крикету.

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