Наомі Осака обіграла Джасмін Паоліні в Токіо — Interia Sport

Наомі Осака перемогла Джасмін Паоліні з рахунком 6:3, 7:6(4) у матчі турніру WTA 500 у Токіо, Японія. Японська тенісистка, яку тренує польський фахівець Томаш Вікторовський, у другому сеті відігралася після небезпечної ситуації на власній подачі та довела зустріч до тайбрейку. Про це повідомляє Interia Sport.

Перевага Осаки в першому сеті

Осака активно розпочала поєдинок, зробила брейк і повела 3:0. Паоліні зуміла зрівняти рахунок, однак далі три гейми поспіль виграла японка — 6:3.

У другій партії тенісистки тривалий час утримували свої подачі. За рахунку 2:2 Осака реалізувала брейк-пойнт після помилки суперниці на форхенді, проте Паоліні невдовзі відповіла зворотним брейком.

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Брейк-пойнти та тайбрейк

За рахунку 3:3 Паоліні попросила медичну паузу через біль у пальці лівої стопи. Після допомоги вона повернулася на корт і в кінцівці сету мала перевагу 40:0 на подачі Осаки за рахунку 6:5. Втім, італійка не реалізувала брейк-пойнти, а Осака зрівняла рахунок у партії.

На тайбрейку Осака перемогла 7:4, оформивши вихід до наступного раунду, де зіграє з Мією Поганковою. Паоліні має польське коріння: її мати походить із Польщі, а бабуся, за даними видання, досі живе в країні.

Це була друга очна зустріч Осаки та Паоліні. У четвертому колі турніру в Маямі 2025 року перемогла італійка — 3:6, 6:4, 6:3.

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